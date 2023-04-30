В Тюменской области отправят под суд пенсионера, заколовшего ножом соседа-собутыльника Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Аромашевском районе завершили расследование уголовного дела, возбужденного против 64-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве односельчанина.

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тюменской области, в ночь на 27 февраля 2023 года он пил алкоголь вместе с 41-летним гостем. Подвыпивший пенсионер уснул, а когда проснулся, увидел рядом с собой собутыльника. Мужчина вышел из себя, схватил нож и пырнул им соседа в область ключицы. От полученного ранения тот скончался на месте.

Следователи провели все необходимые следственные действия, мужчине предъявили обвинение в преступлении. По ходатайству суда фигуранта заключили под стражу. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.