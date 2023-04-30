Тюменский эксперт рассказала о пользе фарфоровой посуды для раскрытия настоящего вкуса блюд

Фото: Екатерина Каурова

Тюменка Екатерина Каурова три года назад открыла собственный салон с фарфором, который отличается белизной, прочностью, мелодичностью и легкостью. Так как посуду изготавливают вручную, она выглядит эстетично и невероятно тонко.

О чашечках и блюдцах императорского фарфора Екатерина говорит как о «волшебстве и чуде». Посуда помогает раскрыться настоящему вкусу блюд и напитков, считает эксперт.

- В России сохраняются и развиваются традиции изготовления фарфора. Отечественное производство по качеству ничуть не уступает Китаю и Англии. У нас в Тюмени много ценителей утонченных изделий. Кто-то коллекционирует современный фарфор, кто-то антикварный, а некоторые коллекционеры охотятся за уникальными предметами, - цитирует Екатерину «Тюменская область сегодня».

Большим спросом у тюменцев пользуется не только посуда, но и статуэтки разных животных, а также классические скульптуры с образом людей. Фарфоровые вещи нужно мыть вручную и без едких моющих средств, а декорированную посуду не рекомендуется использовать в микроволновках.