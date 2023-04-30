В Тюмени студентов-иностранцев научат говорить по-русски за 60 тысяч рублей

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Шестьдесят тысяч рублей выделили по итогам первой волны конкурса молодежных инициатив «Моя идея» на съемки десяти выпусков проекта «Подкаст с иностранцами», в которых расскажут историю иностранных студентов. Как сообщает «Тюменская линия», проект нацелен на улучшение разговорного русского языка студентов-медиков.

По словам автора проекта Лидии Вальгамовой, участниками проекта станут студенты медуниверситета со знаниями языка А2. Они должны понимать речь и спокойно отвечать на вопросы, однако перед записью спикеру помогут подготовить речь.

- Первостепенная цель — помочь ребятам говорить правильно, уметь формулировать свои мысли. Вторая задача заключается в повышении осведомленности ребят в культуре, медицине, - говорит Лидия.

Вместе со своей напарницей Кариной Чорба Лидия входит в состав русского разговорного клуба, который действует в Тюменском медуниверситете. Его посещают ребята, которые хотят научиться говорить по-русски. По субботам студенты проводят разные мероприятия, на которых ребятам помогают адаптироваться среди сверстников-россиян.

Заявки на участие можно будет подать летом или в сентябре. Деньги гранта пойдут на монтаж подкаста, подарки гостям и мерчи участникам команды. Записывать видео будут в стенах университета, а аудиоролики передадут в работу специалистам.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», молодежь Тюменской области получила более 900 тысяч рублей на реализацию проектов. В Тюменской области завершилась первая волна конкурса молодежных инициатив «Моя идея».