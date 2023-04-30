Врачи тюменского «Медицинского города» смогут увидеть, как дышат пациенты с пораженными органами Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники радиотерапевтической службы «Медицинского города», медицинские физики, радиотерапевты и айтишники внедрили систему визуализации акта дыхания для пациентов, которые проходят лучевое лечение.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, такая система важна пациентам с пораженными органами, двигающимися во время дыхания. А именно: легкие, молочная железа и грудная стенка, чтобы более точно облучить пораженную часть. Такие пациенты проходят КТ-топометрию при задержке дыхания, это подготовительная процедура. Пациент проходит тренировки по задержанию дыхания и старается делать это с одинаковым наполнением легких воздухом.

После этого специалисты проводят лучевую терапию на такой же задержке дыхания. Такой метод нелегкий, ведь пациент ориентируется только на свои ощущения. Чтобы пациент смог заполнить легкие воздухом до нужного уровня и самостоятельно проконтролировать процесс, специалисты «Медгорода» и разработали систему визуализации.

По словам заведующей радиотерапевтическим отделением №2 «Медгорода» Анны Логвиненко, пациенты получают лечение в более комфортных условиях, а радиотерапевты могут качественно проконтролировать максимальную точность облучения.

- Это обеспечивает лучшую переносимость лучевой терапии и снижает риск развития осложнений, - рассказывает Анна.

В системе – камеры, вай-фай-роутер, телефон и подставка. Камера записывает экран, на котором в режиме онлайн видна кривая дыхания, а потом передает данные по сети на телефон пациента. По словам медицинского физика радиотерапевтической службы, пресс-секретаря Медицинского города Марии Рожкиной, нескольким пациентам уже провели процедуру с применением такой системы.

- В основном, это радиохирургические пациенты, получающие высокую дозу за сеанс, которым необходимо с максимальной повторяемостью контролировать своё дыхание, - отметила Мария.