В Тюмени 30 апреля 2023 воздух прогреется до +11 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 апреля 2023, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть северный с переходом на северо-восточный: ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью -1…-6 C, днем +6…+11 C.

Погода в Тюмени 30 апреля 2023 в инфографике Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 апреля (17 апреля по народному календарю) День Зосима Пчельника, в честь святого Русской церкви Зосима Соловецкого. «Пчельником» его называют потому, что на Руси Зосим считался покровителем пчел и заступниками пчеловодов. К этому дню приурочивали вывоз ульев на пасеки.

На Пчельника считалось хорошим делом поесть меда. На Руси его ели не только в чистом виде, но и в разных блюдах. Большой популярностью пользовались блюда из утки и свинины, которые запекали в меду. Большой популярностью пользовалась и медовуха.