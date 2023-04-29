Под Тюменью бушует очередной ландшафтный пожар

Скриншот из видео

Несколько часов назад жители Тюмени стали выкладывать в соцсетях фото со столбами дыма. По словам людей, за городом вновь разбушевался пожар: кто-то поджег сухую траву, а, может, она загорелась и сама.

Фото: Александра Бабаева

В пресс-службе областного МЧС корреспонденту «Комсомольской правды - Тюмень», сообщили, что в районе СНТ «Родничок» бушует ландшафтный пожар.

- На месте работают семь пожарных расчетов. Работы осложняются из-за сильных порывов ветра. Также к месту тушения выдвинулись добровольцы, - прокомментировали в ведомстве.

Кстати, с 3 апреля 2023 года в Тюменской области произошло 348 ландшафтных пожаров, в четырех случаях виновники были найдены. Сейчас в отношении них проводятся процессуальные действия.