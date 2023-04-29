В Тюмени строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого завершится в ноябре

Фото: Руслан Кухарук, соцсети

В Тюмени продолжается строительство дороги по улице Тимофея Кармацкого. По словам главы города Руслана Кухарука, сейчас готовность объекта составляет 68%.

Работы начались еще в 2022 году, тогда было построено 0,62 километра. В этом году планы намного масштабнее: ввести в эксплуатацию 1,28 километра. Вместе с новой дорогой специалисты прокладывают широкие тротуары, делают велодорожку, освещение и подходы к новым домам.

- Эта дорога серьезно разгрузит улицы Дружбы и станет выездом на улице Мельникайте. Таким образом жителям больше не придется объезжать большой участок, чтобы попасть в свой микрорайон, - рассказал градоначальник.

Полностью работы здесь планируют завершить к середине ноября текущего года.

Также Руслан Кухарук сообщил, что запланировано строительство улицы Пожарных и спасателей, а также улицы Братьев Бондаревых. Сейчас там ведутся подготовительные работы (разбивка оси дороги).