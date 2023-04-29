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НовостиЗдоровье29 апреля 2023 11:50

В Тюмени 29 апреля 2023 года коронавирусом заболели еще 169 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 апреля 2023 года
Марина Прохорова
Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Последние новости о коронавирусе в Тюмени

Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 169 человек. С начала периода количество заболевших достигло 277 512.

При этом в больницы региона госпитализировано 15 человек, выздоровели 204 пациента. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 4 380 жителей.

В России выявлено 5 990 человек с COVID-19, госпитализировано 920 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 845 868 случаев. Излечились от коронавируса 7 186 жителей, а 32 - скончались.