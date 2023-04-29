«Главное, нельзя ругаться»: семейная пара из Заводоуковска отметила железную свадьбу

Фото: пресс-служба администрации Заводоуковского городского округа

Семейная чета Шиловых, проживающая в Заводоуковске, отметила железную свадьбу. Вот уже 65 лет Вениамин Петрович и Ираида Федоровна живут душа в душу. За это время они воспитали двух дочерей, а сейчас у них пять внуков и правнуков.

Торжественная церемония юбилея брака состоялась в комитете ЗАГС 29 апреля. Юбилярам вручили медаль и благодарственное письмо от губернатора Александра Моора.

Кстати, за все прожитые годы супруги никогда не задумывались над тем, в чем секрет семейного счастья.

- Главное, нельзя ругаться, нужно уступать друг другу. А что еще? Я не знаю, - сказала Ираида Шилова.

Напоминаем, что в Тюменской области супруги, прожившие вместе более 50 лет, могут получить денежные выплаты. Сумма зависит от годов, проведенных в браке.