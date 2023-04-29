В Тюмени прошел торжественный выпуск офицеров ТВВИКУ

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

В областной столице прошел торжественный выпуск молодых офицеров ТВВИКУ: местом для проведения мероприятия стала площадь 400-летия Тюмени.

Совсем скоро юные лейтенанты пополнят ряды вооруженных сил Российской Федерации, на у пока они принимают поздравления, в том числе и от губернатор Александра Моора.

- От имени всех тюменцев пожелал офицерам удачи и успешной службы, - сказал глава региона.

Также от отметил, что выпускники Тюменского высшего военно-инженерного командного училища служат в самых разных частях нашей страны, с успехом выполняя поставленные перед ними задачи. Разумеется, сегодня они героически исполняют свой долг и в ходе специальной военной операции, защищая мирное население от неонацистов и террористов.

Со дня основания ТВВИКУ подготовило свыше 16 тысяч офицеров, пять из которых стали Героями России.