Тюменские спасатели начали патрулировать набережную Туры Фото: Вера Зенина

Тюменские спасатели начали патрулировать набережную Туры. Об том сообщили в пресс-службе городского департамента безопасности жизнедеятельности.

- Сразу 15 спасателей будут дежурить на набережной правого и левого берегов реки, а также на берегу рядом с Заречным парком. Каждый из них укомплектован необходимым снаряжением для помощи тюменцам. Кроме того, они будут разъяснять жителям и гостям города правила безопасного поведения на воде и вручать памятки, - прокомментировали в ведомстве.

Так, в апреле и мае спасатели будут дежурить с 11.00 до 21.00, а 1 и 9 мая - с 13.00 до 23.00. В летние месяцы - с 12.00 до 22.00.

Кстати, накануне для них провели инструктаж по предупреждению несчастных случаев и оказанию помощи терпящим бедствие на воде.