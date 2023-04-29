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Накануне губернатор Александр Моор побывал в Москве, где, вместе с митрополитом Тобольским и Тюменским Димитрием и генеральным директором компании «Сибур» Михаилом Карисаловым, принял участие во встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

- Обсудили, что сделано с момента последнего визита Патриарха. Поговорили о планах, - сообщил глава региона.

В ходе беседы патриарх Кирилл назвал Тюменскую область особенным регионом, играющим большую роль в жизни страны.

- Особенный регион, играющий большую роль в жизни страны, в первую очередь, конечно, в области экономики. Развивающийся регион, развивается церковная жизнь. Поэтому у меня большое внимание к вашему региону и понимание значимости вашего региона, - сказал предстоятель Русской Православной церкви.

По окончании встречи Александр Моор пригласил патриарха Кирилла вновь посетить Тюменскую область.