Тюменцы могут финансово поддержать создание фильма о Владиславе Крапивине

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Тюменский режиссер Дмитрий Колобов запустил сбор средств на создание анимационного документального фильма про детского писателя Владислава Крапивина. Поддержавшие проект смогут увидеть картину раньше остальных, получить постер и даже попасть в титры.

Недавно завершилась первая съемочная командировка в Екатеринбург. На протяжении двух недель Дмитрий и оператор-постановщик Юрий Быбин посещали в городе знаковые места, связанные с детским писателем, брали интервью у внучки и друзей Крапивина.

Но на этом процесс создания фильма не заканчивается. Впереди авторов ждут съемки в Тюмени, еще одна летняя командировка в Екатеринбург и период постпродакшена, а именно - монтаж, создание анимации, написание оригинальной музыки, саунд-дизайн и колористика. Именно на это и необходимы дополнительные средства.

- Я понял, что моих ресурсов может не хватить, поэтому был запущен сбор. Сумма, которая заявлена на платформе, не покроет все расходы, потому что создание проекта стоит гораздо больше. Если мы сможем хотя бы какую-то часть покрыть, то будет здорово. Давайте сделаем фильм вместе, приглашаю всех стать частью ленты про тюменского детского писателя, - сказал Дмитрий Колобов.

Принять участие в создании документального фильма про Владислава Крапивина может каждый желающий, сообщает «Мой портал».