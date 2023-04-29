Тюменский фитнес-тренер рассказала, почему скандинавская ходьба замедляет старение

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Давно известно, что в современном мире бытовая и физическая активность человека заметно снизилась. Помочь поднять этот уровень способны регулярные занятия спортом, особенную пользу это принесет людям старшего поколения. Лучше всего для них подойдет скандинавская ходьба.

По словам фитнес-тренера Юлии Юст, данный вид нагрузки оказывает положительное влияние на организм пожилого человека, защищает его от многочисленных болезней и проводит так называемую профилактику старения.

- Процесс старения, при котором мышечная масса начинает разрушаться, а жировая ткань нарастать, называется саркопенией. Благодаря ходьбе и нагрузке в организме человека происходит сокращение мышечного волокна, из-за чего происходит замедление этого процесса. Помимо этого, во время ходьбы укрепляется сердечная мышца, которая заметно ослаблена у человека в пожилом возрасте, а это приводит к различным сердечно-сосудистым заболеваниям вроде инсульта и инфаркта, - поделилась Юлия.

Кроме того, эксперт отмечает, что скандинавская ходьба сказывается на активном развитии аэробных способностей человека, отвечающих за выносливость, и способствуют продолжительной ежедневной активности.

Юлия рекомендует заниматься скандинавской ходьбой не менее 150 минут в неделю, распределить время можно самостоятельно. Например, 5 дней по 30 минут, сообщает «Тюменская область сегодня».