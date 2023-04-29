Тюменские автоинспекторы усилят контроль на федеральных трассах в майские праздники

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За последнее время на федеральных трассах Тюменской области увеличился трафик движения. В связи с этим автоинспекторы усилят контроль за соблюдением норм безопасности в майские праздники.

Основные факторы риска на предстоящие выходные: увеличение интенсивности движения большегрузов, начало выезда северян в отпуска на легковом транспорте, активизация дорожно-ремонтных работ, а также человеческий фактор - больший риск выезда на магистрали нетрезвых водителей.

Наряды ДПС будут дежурить в круглосуточном режиме, особые опасные участки возьмет под контроль специализированный взвод полка ДПС.

Несмотря на то, что в марте и апреле удалось преломить тенденцию роста аварий на федеральных автодорогах, в целом с начала года ситуация остается напряженной: 105 ДТП, в которых погибли 28 человек, а 170 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, число погибших выросло более чем в два раза.