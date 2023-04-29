В школах Тобольска начнут преподавать «Уроки по эмоциональной грамотности»

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С 1 сентября в школах Тобольска начнутся «Уроки по эмоциональной грамотности». Их организуют на грант в 65 тысяч рублей, выигранный по итогам первого конкурса молодежных инициатив «Моя идея».

По словам педагога-психолога и руководителя детского центра по развитию эмоционального интеллекта Марины Шеины, проект предназначен для ребят 7-9 лет, в первую очередь он решает задачу социализации ребенка.

Отметим, что в рамках проекта в школах №7, №18 и №14 реализуется курс «Юный повелитель эмоций» для детей того же возраста, проходят встречи с родителями и педагогами, на которых обсуждаются развития эмоционального интеллекта детей и обучение без принуждения.

- Благодаря развитию эмоционального интеллекта и навыков коммуникации улучшаются взаимоотношения в группе сверстников, а встречи с родителями способствуют созданию доброжелательной атмосферы в семье школьников, - добавила Марина Шеина.

Ожидается, что курс «Юный повелитель эмоций» будет проводиться в рамках классных часов. Его цель - развитие эмоциональной сферы ребенка через расширение знаний о чувствах и эмоциях, сообщает «Тюменская линия».