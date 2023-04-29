Тюменцы смогут проработать страх публичных выступлений на образовательном интенсиве

Фото: Мультицентр «Моя территория»

В Тюмени стартовал прием заявок на третью волну лаборатории публичных выступлений «Спичка». Участники пройдут занятия по ораторскому мастерству, на которых проработают телесные зажимы и научатся импровизировать на сцене.

Всего тюменцам предложат пять интенсивов:

- 15 мая в 19.00 в мультицентре «Контора пароходства» состоится занятие по технике речи от журналистки и ведущей утреннего шоу на радио «Красная Армия» Марии Бакуты. Участники познакомятся с практиками по развитию голоса, дикции и дыхательной гимнастики. Также спикер поделится способами борьбы с зажимами в теле и голосе от тренера, который работает с актерами Голливуда.

- 16 мая в 19.00 в мультицентре «Контора пароходства» художественный руководитель шоу комедийной импровизации Олег Вешкурцев научит тюменцев быстро мыслить и реагировать в сложных ситуациях на сцене, а также получать удовольствие от выступления.

- 19 мая в 19.00 в мультицентре «Моя территория» интенсив по стилю проведет Дарья Шеина. На нем горожане узнают, как подобрать образы для своих выступлений.

- 23 и 25 мая в 19.00 в мультицентре «Моя территория» создатель «Шоу коротких история» Алексей Голомолзин проведет мастер-классы по сторителлингу. Участники разберут вместе с экспертом свои предварительные тексты для финального выступления и поразмышляют на тему боязни публичных выступлений. Затем они доработают речь по советам спикера.

- 29 мая в 18.00 в Молодежном театральном центре «Космос» завершится лаборатория «Спичка». Тюменцы расскажут личную историю о том, как смогли преодолеть волнение и выйти на сцену.

Образовательный марафон пройдет с 15 по 26 мая. Принять участие в нем может любой желающий от 18 до 35 лет, необходимо лишь подать заявку, сообщает «Мегатюмень».