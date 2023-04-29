В рамках Всероссийского субботника в Тобольске убрали более 50 территорий

Фото: администрация Тобольска

Тобольск принял участие во Всероссийском субботнике. Убрать мусор с городских улиц вышли не только специализированные предприятия, но и различные компании и просто жители.

Так, по словам пресс-секретаря администрации Тобольска Анастасии Гулиной, всего с 56 убранных территорий удалось вывезти 159 кубометров мусора.

- В итоге 22 тобольские организации убрали запланированных 27 территорий, еще на 20 порядок навели сами горожане, также 9 организаций самостоятельно вышли на уборку прилегающих территорий. Хорошее начало положено, - подытожила Анастасия.

Добавим, что участие в тюменском субботнике приняли около 23 тысяч горожан. Все вместе

они убрали более 10 тысяч квадратных метров, а вывезено было 7 160 кубометров мусора, сообщает «Тюменская область сегодня».