МФК «Тюмень» сыграет с «Норильским никелем» за выход в полуфинал суперлиги

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МФК «Тюмень» сразится с «Норильским никелем» за выход в полуфинал суперлиги по мини-футболу. Сейчас команды, по результатам плей-офф, являются четвертьфиналистами. После первых двух матчей, сыгранных в Норильске, счет серии 1-1. Команда, получившая три победы, выйдет в следующий тур.

Футболисты встретятся в СК «Центральном» 30 апреля и 1 мая в 13.00. Билеты еще есть в продаже. Кроме того, болельщики смогут посмотреть поединки в прямом эфире телеканала «Твоя Тюмень», для этого надо включить 22 кнопку кабельных операторов за 20 минут до начала.

- Две игры были на равных. Все команды бились до конца. Единственная разница, что в первом матче мы, проигрывая 2:5, смогли собраться и переломить ход встречи, а во втором нам не повезло, - прокомментировал игрок «Тюмени» Вилела. - Поэтому приглашаем и ждем «Норильский никель» в Тюмени на следующих матчах. Победителя определит только игра».

Если после двух матчей счет серии будет 2-2, то назначат пятый поединок - 6 мая, сообщает «Вслух.ру».