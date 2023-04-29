В Тюмени пройдет шоу-показ коллекций известных и начинающих российских дизайнеров

Фото: ДК «Нефтяник»

В эти выходные в тюменском ДК «Нефтяник» пройдет фестиваль «Нехолодно. Модные сезоны». Зрителей ждет масштабный шоу-показ коллекций уже известных и начинающих российских дизайнеров одежды, обуви и аксессуаров.

- Это самое главное событие в индустрии моды в Тюмени в этом году, поэтому участие в показе - обязательная программа для нашего тюменского проекта «Улица российских дизайнеров», - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Можно сказать, что шоу гарантировано. Зрители увидят массу всего интересного и красочного. Мы же подготовим показ 30 образов, которые сформирует тюменский стилист Карина Мальчихина из коллекций местных дизайнеров, представленных в ЦУМе.

По мнению Юлии, сейчас очень важно предоставлять площадку для российских модельеров, чтобы о них узнало как можно больше людей. Как правило, у дизайнеров нет больших сумм, которые можно вложить в свою рекламу, а такие фестивали позволяют показать товар лицом.

- На фестивале в полной мере можно оценить тренды, которые сейчас отмечаются в мире моды. Это, прежде всего, ретро 80-х и даже 60-х годов прошлого века. Для них характерны контрастная отделка, мини, угловатые плечи. По цветовой гамме в моде черно-белые оттенки. Именно на них мы сделаем ставку в показе коллекции, - говорит руководитель проекта «Улица российских дизайнеров» Оксана Филиппова. По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени

Кстати, ведущим экспертом на фестивале будет известный стилист Влад Лисовец.

Помимо шоу-показа гости проекта получат возможность посетить интерактивные площадки партнеров проекта.