Юные актеры из Ишима приглашают на премьеру недетского спектакля по повести Александра Куприна

Фото: молодежный театр «Пульс»

В ишимском молодежном театре «Пульс» состоится премьера спектакля по повести Александра Куприна «Олеся». Кстати, ранее постановка завоевала гран-при открытого межрегионального фестиваля творчества «Ишимские имена».

- Сценарий я писала дольше, чем обычно, тщательно прорабатывала, продумывала каждую деталь. А хороший материал – половина успеха постановки. Благодаря необычным декорациям спектакль получился мистическим. Дети настолько правдоподобно сыграли, что члены жюри поверили в происходящее на сцене и отметили высокий уровень мастерства юных актеров, - рассказала режиссер «Пульса» Юлия Бачурина.

Также она отметила, что детям нужно ставить задачи чуть сложнее, чем они могут выполнить. Это помогает им расти.

Доцент кафедры режиссуры ТюмГИК Сергей Линдер похвалил игру 12-летнего Артема Таута, который сыграл безграмотного деревенского пьяницу Ярмолу. Он сказал, что мальчик ни разу за весь спектакль не выключился и блестяще протянул на себе роль такого сложного персонажа через всю постановку. А еще преподаватель отметил, что ребята абсолютно не по-детски отыграли взрослые роли.

Для Юлии Бачуриной, которая сама училась в мастерской Линдера, это стало лучшей оценкой ее работы.

Премьера спектакля состоится 30 апреля в 16.00, а затем «Пульс» уйдет на каникулы, потому что в театре много актеров из выпускных классов и им нужно готовиться к экзаменам.

За лето Юлия Бачурина рассчитывает написать сценарий для нового спектакля по произведению Франца Кафки «Превращение». Она уверена, что сможет поставить в новом сезоне отличную сюрреалистическую трагикомедию, сообщает «Тюменская линия».