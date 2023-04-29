Тюменские хирурги спасли пациентку из Югры от удаления матки

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Врачи тюменской ОКБ №1 успешно прооперировали 47-летнюю пациентку из Югры. На плановом осмотре в кабинете гинеколога у женщины выявили новообразования, которые, спустя несколько лет, стали расти и множиться.

В итоге за пару месяцев состояние северянки значительно ухудшилось. У пациентки увеличились миоматозные узлы и ей посоветовали удалить миому вместе с маткой.

- Это очень непростая операция, ввиду серьезных последствий. Она проводится, когда другие методы лечения оказались неэффективны, - рассказал рентгенхирург Владимир Горбунов. - Конкретный клинический случай был на самом деле сложным, узлов было очень много, и они активно разрастались. Но, совместно с гинекологами, мы приняли другое решение: выполнить пациентке эндоваскулярную эмболизацию маточных артерий. То есть перекрыть артерии, которые снабжают миому кровью. При этом матка продолжает выполнять свои функции, а клетки опухоли попросту погибают и замещаются соединительной тканью.

Такая операция сейчас - самый востребованный метод лечения миомы. Она значительно легче переносится, имеет крайне высокую эффективность, а результат ощущается уже в первый месяц.

По словам лечащего врача-гинеколога, операция югорчанке была выполнена успешно. После планового осмотра ее выписали домой.