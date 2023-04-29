ФК «Тюмень» сразится с «Амкар-Пермь» в последнем туре первого этапа первенства России

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ФК «Тюмень сыграет выездной матч с клубом «Амкар-Пермь». Лидеры четвертой группы ФНЛ-2 сыграют 22-й тур (заключительный) первого этапа Первенства России. На данный момент наши парни занимают первую строку в финальной таблице, а их сорперники - вторую.

За 21 официальный матч футболисты «Тюмени» заработали 46 очков: тринадцать побед, один проигрыш и семь ничьих. Соперник тоже праздновал 13 викторий, но больше уступал (в пяти поединках). У пермского клуба 42 заработанных очка.

Примечательно, что тюменцы с пермяками провели самый первый матч сезона, он прошел 24 июля на поле «Геолога». Тогда наша команда всухую одолела гостей со счетом 4:0.

Также в 22 туре сойдутся «Урал-2» и «Химик-Август», «Зенит-Ижевск» и «Торпедо-Миасс», «Динамо-Барнаул» и «Оренбург-2», «Иртыш» и «Носта», «Челябинск» и «Новосибирск».

По итогам заключительного тура команды будут распределены по местам и поделены на две шестерки, в рамках которых продолжится борьба. Затем шестерка лидеров поборется за медали сезона. А команда, занявшая первое место после всех 27 туров первенства, сможет перейти в лигу выше - ФНЛ, сообщает «Вслух.ру».