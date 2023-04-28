Энергетики обеспечили туркомплекс в Тюменской области стационарным электроснабжением

Фото: Ирина Катигарова.

База отдыха «МОРЕЛЕСА», расположенная в Нижнетавдинском районе Тюменской области, подключена к электросетям. До этого глэмпинг питал дизельный генератор.

Выполнили работы специалисты «Россети Тюмень». Они проложили кабельную линию электропередачи, установили трансформаторную подстанцию мощностью 160 кВА и распределительный щит. В итоге общий объем выданной потребителю мощности составил 150 кВт. Это позволит обустроить территорию для организации круглогодичного отдыха людей.

Кстати, чтобы не нарушить лесной ландшафт, при строительстве линии энергетики применили метод горизонтального направленного бурения.

Подключение потребителей к электрическим сетям является одним из ключевых направлений деятельности компании и способствует раскрытию экономического и рекреационного потенциала региона.