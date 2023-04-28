В Ишиме 18-летний парень взял автомобиль без разрешения родителей и врезался в тягач

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

Подростки пострадали в аварии при столкновении с тягачом. По данным Госавтоинспекции, сегодня в Ишиме примерно в 16:15 на пересечении улиц Толбухина и Сурикова произошло ДТП. На перекрестке врезались друг в друга ВАЗ и тягач марки «МАЗ».

За рулем легкового автомобиля находился 18-летний парень, он перевозил своих несовершеннолетних приятелей.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

– Предварительно известно, что водитель LADA не предоставил преимущества в движении автомашине, движущейся по главной дороге, – рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Пассажиры молодого человека получили ранения. 15-летний школьник, 17-летняя девушка и сам водитель были госпитализированы в больницу.

В ГИБДД Тюменской области сообщили, что парень взял автомобиль без разрешения взрослых, водительского удостоверения у него не было.