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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:15

У тюменцев просят помощи в поисках пенсионерки в пальто и зеленых кроссовках, ушедшей из дома две недели назад

Баян Макатова ушла из дома 17 апреля
Серафима Краснова
Фото: группа поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа поискового отряда «Белая Сова – Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области ищут пенсионерку, которая нуждается в медицинской помощи. Баян Макатова ушла из дома в ишимском селе 17 апреля примерно в 10 часов утра.

После этого пожилая женщина на связь с родными не выходила. Экстренные поиски пенсионерки объявили волонтеры поискового отряда «Белая Сова – Тюмень». Ориентировка на тюменку появилась в официальной группе активистов.

Приметы пропавшей: на вид 65 лет, рост 150 – 160 сантиметров, среднего телосложения, темные глаза и седые волосы длиной до лопаток. На момент исчезновения Баян Макатова была одета в черное стеганое пальто длиной до колен, черные штаны и темно-зеленые кроссовки, на голове у нее был белый платок с рисунком. Сообщается, что пенсионерка может нуждаться в медицинской помощи.