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НовостиЗвезды28 апреля 2023 10:57

Жителям Тюмени бесплатно покажут спектакль-инсталляцию «Дым» в майские праздники

«Дым» – это иммерсивный спектакль: зрители могут свободно передвигаться по залу
Серафима Краснова
Фото: МТЦ «Космос» .

Фото: МТЦ «Космос» .

В тюменском МТЦ «Космос» 1 и 2 мая покажут спектакль-инсталляцию под названием «Дым». Постановка приурочена к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Посетить мероприятие могут все желающие, рассказали в молодежном театральном центре

Напомним, что «Дым» – это иммерсивный спектакль, его зрители могут свободно передвигаться по залу, а также прикасаться к предметам и рассматривать старые документы. Спектакль создан на основе графического романа «Сурвило» Ольги Лаврентьевой.

Отметим, что режиссером постановки является Владислав Тутак.