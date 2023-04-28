Рядом с набережной на участке КРТ построят новый жилой комплекс «Авторский»

В проекте предусмотрен свой детский сад. Фото: ООО СЗ «Зеленый мыс».

В Тюмени прошла презентация нового «умного» квартала на Ирбитской. ЖК «Авторский» строит известный в городе застройщик «Страна Девелопмент». Презентация прошла в онлайн-формате, зрителями стали более 2000 тюменцев.

Закрытую онлайн-презентацию посмотрели более 2000 тюменцев. Фото: Алексей Дидух.

Современный жилой комплекс разместится на участке КРТ, где до начала строительства был пустырь, а скоро появятся современные комфортные дома с собственной инфраструктурой. Застройка находится в границах улиц Полевая, Комбинатская и Подгорная. Благодаря этому объекту район Дома Обороны преобразится.

В проекте ЖК предусмотрен детский сад, строительством которого займется администрация города Тюмени. Уже сейчас рядом с кварталом есть шесть школ, семь детских садов, открыты продуктовые магазины, медучреждения, спортивные центры, кафе. До центра города всего 3 км, до набережной Туры – 5 минут на машине, а до ТИУ – 3.

У каждого дома будет закрытый охраняемый двор. Фото: ООО СЗ «Зеленый мыс».

Первый дом микрорайона будет сдан уже в конце 2024 года, он носит название «Изобретателей». Всего в ЖК будет 4 дома, с собственными закрытыми от машин и посторонних дворами. Внутри дворов будут детские площадки, придомовые палисадники и зоны тихого отдыха. На первых этажах откроются магазины, пекарни, аптеки, кафе и салоны услуг. Все дома объединит пешеходный бульвар с зонами для детских игр, занятий спортом, спокойного отдыха и подвижных игр.

Как и в других проектах ГК «Страна Девелопмент», в жилом комплексе «Авторский» каждая квартира оснащена базовым комплектом «умного дома». Жители могут удаленно перекрывать воду в квартире, отключать свет, отвечать на звонок домофона. Вход во двор и в парадную бесключевой, лифт автоматически спускается на первый этаж. У всех жильцов есть доступ к камерам видеонаблюдения через мобильное приложение.

Эскизный проект пешеходного бульвара. Фото: ООО СЗ «Зеленый мыс».

Участок под застройку КРТ площадью 8,4 га был передан девелоперу по итогам первого в России аукциона Дом.рф на право реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в декабре 2021 года. Весь проект планируется завершить в 2025 году.

Подробнее узнать о проекте, выбрать понравившуюся квартиру и забронировать ее можно на сайте застройщика tmn.strana.com.

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ООО «Специализированный застройщик «Зеленый мыс».

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