Тюменские волонтеры провели экологическую акцию на озере Андреевском

Фото: Андрей Сергиенко.

Более 120 волонтеров компании «Роснефть» приняли участие во всероссийской экологической акции «Зеленая весна – 2023» по уборке мусора на территории озера Андреевское.

Неслучайный выбор

Добровольцы из «РН-Уватнефтегаза», «Тюменнефтегаза» и «Тюменского нефтяного научного центра» очистили около 10 гектаров береговой территории озера, собрав бытовой мусор, оставленный отдыхающими.

Андреевское было выбрано для проведения экологической акции неслучайно: это крупнейший пресный водоем в окрестностях города Тюмени. Площадь озера превышает 16 кв. км, на его береговой территории обнаружено 30 археологических памятников, создан музей-заповедник.

Посредине озера – особо охраняемая природная территория регионального значения Козлов мыс. Здесь произрастает ковыль перистый и другие редкие виды растений, обитают краснокнижные насекомые и птицы.

– За последние пять лет сотрудниками тюменских предприятий «Роснефти» от бытового мусора очищено более 100 га береговой территории крупных водных объектов Тюменской области – озер Солёное, Круглое и Песьяное. В этом году мы решили провести субботник на озере Андреевское – это один из самых живописных уголков природы региона, – заметил заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды «РН-Уватнефтегаза» Владимир Компанченко.

Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюменского района Александра Корешкова поблагодарила сотрудников нефтяной компании за неравнодушие, желание сделать Тюменский район еще привлекательнее для жителей и гостей региона.

Экологичный образ жизни

Вооружившись необходимым инвентарем, нефтяники приступили к уборке береговой территории. Многие пришли на субботник всей семьей, с супругами и детьми разного возраста. И малыши, и подростки с большим рвением помогали взрослым, за что были вознаграждены экосувенирами.

Фото: Андрей Сергиенко.

Один из постоянных участников «зеленых» акций компании, заместитель начальника управления по развитию производства – начальник отдела перспективного планирования предприятия Иван Бояркин рассказал, что экологическое воспитание прививает детям с ранних лет.

– Когда выезжаем отдыхать на природу, дома заранее готовим специальный пакет для мусора. После жарки шашлыков тщательно тушим угли, внимательно смотрим, не остались ли после нашего пикника какие-то пищевые отходы, – рассказал он. – Дети видят бережное, внимательное отношение к окружающему миру, берут пример. Мы всегда выключаем кран с водой, когда чистим зубы в ванной, экономим электричество: покупаем энергосберегающие бытовые приборы.

Его коллега, ведущий специалист отдела авиационных перевозок «РН-Уватнефтегаза» Дарья Ларионова состоит в совете молодых специалистов.

– «Зеленая весна – 2023», – это забота о природе, своем ближнем, о себе, – считает девушка. – Молодые специалисты участвуют практически во всех мероприятиях, но экологические – это еще и отличная возможность пообщаться, укрепить командный дух и сделать доброе дело для нашей планеты.

Фото: Андрей Сергиенко.

Добавим, что ответственное отношение к окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности компании, а шефство над водными объектами Тюменской области не ограничивается волонтерскими акциями. Так, на средства «Тюменнефтегаза» ученые проводят комплексные экологические и биологические исследования озера Солёного, а «РН-Уватнефтегаз» реализовал грантовую программу по изучению и сохранению фауны в приречной долине реки Иртыш.