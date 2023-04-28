Шествие выпускников ТВВИКУ перекроет центральные улицы Тюмени

Колонна курсантов пройдет с 09:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени. Фото: Татьяна Коркина

В субботу, 29 апреля, в Тюмени перекроют движение транспорта по улице Механической. В центре города пройдут мероприятия военнослужащих, выпускникам ТВВИКУ вручат дипломы. Транспортное движение прекратится от улицы Максима Горького до дома № 27 на Механической.

Колонна курсантов пройдет с 9:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени, включая улицы Чернышевского, Герцена и Республики. Кроме того, с 13:00 до 14:30 военнослужащие двинутся в обратную сторону.

Фото: администрация Тюмени.

Добавим, что администрация Тюмени представила подробную схему шествия колонны выпускников ТВВИКУ.