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НовостиОбщество28 апреля 2023 10:11

Шествие выпускников ТВВИКУ перекроет центральные улицы Тюмени

Колонна курсантов пройдет с 9:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени
Серафима Краснова
Колонна курсантов пройдет с 09:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени.

Колонна курсантов пройдет с 09:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени.

Фото: Татьяна Коркина

В субботу, 29 апреля, в Тюмени перекроют движение транспорта по улице Механической. В центре города пройдут мероприятия военнослужащих, выпускникам ТВВИКУ вручат дипломы. Транспортное движение прекратится от улицы Максима Горького до дома № 27 на Механической.

Колонна курсантов пройдет с 9:30 до 11:00 от Льва Толстого до площади 400-летия Тюмени, включая улицы Чернышевского, Герцена и Республики. Кроме того, с 13:00 до 14:30 военнослужащие двинутся в обратную сторону.

Фото: администрация Тюмени.

Фото: администрация Тюмени.

Добавим, что администрация Тюмени представила подробную схему шествия колонны выпускников ТВВИКУ.