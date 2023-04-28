Опубликован график работы тюменских поликлиник и больниц в майские праздники

1, 7 и 9 мая 2023 года медицинские учреждения в Тюменской области будут работать по сокращенному графику. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские власти представили график работы поликлиник и больниц в майские праздники.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сообщается, что 1, 7 и 9 мая 2023 года детские и взрослые медицинские учреждения в Тюменской области будут работать по сокращенному графику. С 9:00 до 15:00 будут вести прием дежурные врачи, работать перевязочных и процедурных кабинетов, а также дежурные администраторы.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В обычном режиме будет работать скорая помощь. Со 2 по 5 мая медицинские учреждения в регионе работают в стандартном формате. 1, 6, 7, 8 и 9 мая 2023 года в поликлиниках неотложная помощь будет оказываеться с 9:00 до 15:00. Подробный график работы представили в информационном центре правительства Тюменской области.