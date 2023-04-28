В Тюменской области возбудили уголовное дело на мужчину, который пробил 15-летнему подростку голову до амнезии

Следователи выясняют обстоятельства происшествия с травмированным ребенком. Фото: Татьяна Коркина

Следователи выясняют обстоятельства происшествия с травмированным ребенком в Вагайском районе. По данным следствия, 25 апреля 2023 года поздним вечером в ходе словесной ссоры житель села бросил металлическую трубу в сторону 15-летнего подростка. Тяжелый предмет попал ребенку в область головы и причинил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

«С травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в Вагайском районе», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранители допросили свидетелей и осмотрели место происшествия. Дело в Вагайском районе взял под свой контроль прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Напомним, в ряде СМИ появилась информация, что 15-летний подросток отправился на разборки со взрослым мужчиной из-за семейных обстоятельств. Мальчик якобы узнал, что его мама встречается с другим мужчиной за спиной у отца. После конфликта у парня диагностировали ретроградную амнезию и черепно-мозговую травму.