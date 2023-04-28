В депздраве рассказали о состоянии школьниц, госпитализированных после аварии в тюменском селе

Пострадавших детей доставили в Областную больницу №12. Фото: Татьяна Коркина

Стало известно о состоянии девочек, которых сбил пьяный автомобилист. Подростки шли по обочине, когда их переехал водитель на машине бренда Toyota. Школьницы попали в больницу с тяжелыми травмами ног и таза. Журналисту «КП-Тюмень» в департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что пострадавших доставили в областную больницу № 12.

– Вызов поступил в 21:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи – в 21:15. После осмотра и оказания помощи двое пациентов доставлены в приемное отделение областной больницы № 12, в настоящее время находятся в профильном отделении, где получают всю необходимую помощь. Состояние – средней степени тяжести, – пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Напомним, накануне вечером в селе Сосновка Заводоуковского района пьяный 39-летний мужчина сбил школьниц, а потом скрылся с места происшествия. Полиция нашла тюменца по горячим следам. Алкотестер показал в его крови 1,28 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Также у мужчины не было водительского удостоверения.