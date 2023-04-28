Наталья Голубева возглавила Урало-Сибирский макрорегион Банка Уралсиб

Фото: ПАО "Уралсиб Банк".

В должности руководителя Урало-Сибирского макрорегиона Наталья Голубева будет заниматься обеспечением показателей эффективности розничного бизнеса в подчиненных территориальных дирекциях, а также продолжит заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличением клиентской базы и доли рынка в городах присутствия Банка Уралсиб в Уральском и Сибирском регионах. Также в зоне ее ответственности останется обеспечение достижения плановых показателей и целевых ориентиров Новосибирской территориальной дирекции по направлению малого бизнеса.

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «банковское дело». В 2011 – 2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК. В банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк». Свою деятельность в Банке Уралсиб начала в июне 2021 года в должности управляющего филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске.

За время работы в Уралсибе Наталья Голубева приняла участие в важных проектах банка, в Новосибирске были открыты два центра развития малого бизнеса и один – в Красноярске, установлены партнерские отношения с министерствами и ведомствами Новосибирска и области, общественными организациями и деловым сообществом. Новосибирский филиал Банка Уралсиб принимает активное участие в различных городских бизнес-проектах и мероприятиях социальной направленности.

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15

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