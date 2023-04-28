Роспотребнадзор проверил воздух в Тюмени 27 апреля на вредные вещества

Специалисты Роспотребнадзора организовали лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе. Фото: Татьяна Коркина

В Роспотребнадзоре Тюменской области представили результаты проверки качества воздуха в городе за последние несколько суток. По данным ведомства, в Тюмени отмечается незначительное задымление и резкий запах гари.

Специалисты Роспотребнадзора организовали лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе по следующим показателям: диоксид серы, диоксид азота, окись углерода, взвешенные вещества, мелкодисперсные частицы (РМ2,5, РМ10), углерод (сажа), формальдегид. Результаты представлены за 27 апреля 2023 года.

– Пробы отобраны в Ленинском административном округе областного центра. По результатам лабораторно-инструментальных исследований превышений ПДК вредных веществ не выявлено, – сообщили в Роспотребнадзоре Тюменской области.

Согласно информации сервиса IQAir на 28 апреля 2023 года, концентрация вредных веществ в Тюмени в 1,2 раза превышает рекомендуемое ВОЗ среднегодовое значение.