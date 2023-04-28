Жители Тюменской области будут обучать сотрудников узбекских компаний, занятых в нефтегазовой отрасли

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Тюменские компании заключили соглашение о поставке дисков сцепления, железной мебели и конфет с Узбекистаном. Также специалисты областной столицы станут обучать сотрудников узбекских компаний, занятых в нефтегазовой отрасли. Такое решение озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор после международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

– А промышленно-энергетический форум TNF в Тюмени, на который губернатор пригласил узбекских партнеров, закрепит как новые контакты, так и созданные ранее. В этом и есть смысл межрегиональных и международных выставок и форумов, которые закрепляют и расширяют границы для бизнес-сообщества, – заявил член Общественной палаты Чувашской Республики Альберт Комахидзе, выступая на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Сумма заключенных контрактов между Тюменской областью и Узбекистаном составляет почти 42 миллиона рублей. Однако глава региона уточнил, что это только начало.

– Рынок Узбекистана очень интересен для нас. Экономика республики динамично растет. Увеличивается и наш товарооборот. Видим большие перспективы в нефтегазовой сфере, у нас есть компетенции, чтобы повысить импортонезависимость этой отрасли. Есть большой резерв для роста в поставках продуктов сельского хозяйства, – сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также глава региона видит хорошие перспективы сотрудничества с Узбекистаном в туристической сфере. Тюмень готова удивить гостей минеральными водами и отличным сервисом, уверен Моор.