Голосовать может любой желающий с 14 лет. Фото: Татьяна Коркина

Жителям Тюмени предлагают выбрать дизайн-проект общественных пространств, которые благоустроят в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Тюмени.

Сначала желающие должны перейти на сайт 72.gorodsreda.ru, где можно проголосовать за дизайн-проекты пяти общественных пространств. Примечательно, что голосовать может любой желающий с 14 лет. Далее нужно отправить скриншот на почту администрации, только не забудьте указать Ф.И.О., номер телефона. Тюменцы могут прийти в любую субботу до 3 июня включительно на улицу Дзержинского, чтобы узнать результаты.

Важно: все номерки (кроме выигравших, разумеется) остаются в барабане до конца розыгрыша. Всё это проходит параллельно с фестивалем в честь 10-летия портала «Тюмень – наш дом», площадки которого также работают каждую субботу на улице Дзержинского.

А вот теперь тот самый виш-лист! Что же ждет победителей розыгрыша и по совместительству радеющих за благоустройство города?

Это серебристый планшет Apple iPad 2021 (64 Гб), белые наушники Apple AirPods второго поколения, Apple Watch SE 2022, белый робот-пылесос Xiaomi Mijia 3C Sweeping Vacuum Cleaner, чёрный электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, черная портативная колонка JBL Flip 6.

А 3 июня на кону будет голубой смартфон iPhone 14 (128 Гб)!

В эту субботу, 29 апреля, будут разыграны наушники от партнера конкурса – уникального интернет-магазина iShop72!