Областной форум «Семья» приглашает детей и родителей на интерактивные и образовательные площадки

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Массовые городские мероприятия активно возвращаются в офлайн. Областной форум «Семья» в этом году не станет исключением: всех, кто соскучился по живому общению, обмену опытом и знаниями в режиме прямого диалога, приглашают принять участие в очной работе форума, который распахнет свои двери 14 мая на территории Тюменского технопарка.

Цель форума «Семья» – популяризация среди жителей Тюменской области семейных ценностей и традиций, привлечение внимания к семейным вопросам как важнейшим слагаемым нравственного, духовного и социального благополучия личности.

– Наш форум – это интерактивная и образовательная площадка, открытая для всех, и то место, куда родители могут прийти вместе со своими детьми и где найдется интересное, полезное занятие для каждого члена семьи, не важно взрослый он или еще маленький. «Семья» – это возможность всегда узнать что-то новое, почерпнуть ценную информацию, причем получить ее, что называется, из первых рук, от наших спикеров – экспертов из разных важных сфер жизни. Когда мы обладаем нужными знаниями, уровень родительской тревожности становится намного ниже, а степень уверенности в завтрашнем дне, наоборот, возрастает. Поэтому я всех приглашаю на наш форум и очень рада, что у нас наконец-то снова появилась возможность встретиться лично уже на пятом областном форуме «Семья»! – рассказывает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

14 мая в 11:00 в Тюменском технопарке откроются традиционные образовательные площадки, спикерами которых станут эксперты в сфере детско-родительских отношений, детской психологии и физиологии, в области семейного законодательства, а также представители органов исполнительной власти.

Во время работы форума с 10:00 до 15:00 будут проходить индивидуальные консультации специалистов по вопросам мер государственной социальной поддержки семей, воспитывающих детей, размерам детских выплат Социального фонда России по Тюменской области, условиям получения материнского (семейного) капитала, порядку начисления и выплат пособий по материнству и нетрудоспособности. Заключение социального контракта, вопросы организации и содержания общего и дополнительного образования, предоставление социально-реабилитационных услуг детям с ОВЗ – вот неполный список тем, по которым участники форума «Семья» смогут напрямую пообщаться с сотрудниками государственных учреждений, работающих с населением.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

– В работе форума примут участие представители департамента социального развития и департамента образования, консультанты Социального фонда РФ, у которых можно будет уточнить и выяснить все детали. Индивидуальные консультации специалистов – это хорошая возможность в удобное для себя время, не отпрашиваясь с работы в будни или не задерживаясь после долгого рабочего дня, лично задать актуальные для семьи вопросы, касающиеся государственной поддержки, действующих на сегодняшний день программ и условий участия в них, представителям органов исполнительной власти, – отметила Елена Кашкарова.

Родители смогут лично обсудить со специалистами не только социальную поддержку семей с детьми и получить подробную информацию о доступных мерах поддержки, но и проконсультироваться по не менее важным вопросам семейных взаимоотношений.

– Мы каждый год стараемся расширить интересы и потребности своей аудитории, а это в первую очередь родители и дети. Если раньше участниками форума чаще становились семьи с маленькими детьми, то теперь образовательными секциями, выступлениями психологов и других профильных специалистов активно интересуются и родители подростков. Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что с 2016 года, когда мы организовывали и проводили форум впервые, в семьях, которые принимают постоянное участие в нашем ежегодном мероприятии, дети успели заметно подрасти, а кто-то и повзрослеть, вступив в пору подросткового возраста. Поэтому лекции и консультации экспертов востребованы не только среди родителей, но и у представителей молодежи, которые на форуме смогут лично пообщаться с психологом, нейропсихологом, юристом. В этом году в работе форума в качестве консультанта впервые примет участие профориентолог. Индивидуальные консультации узких специалистов будут работать в свободном режиме, предварительная запись не требуется. Нужно на месте подойти к интересующему специалисту и закрепить за собой удобное время, чтобы потом не ждать своей очереди и успеть посетить как можно больше площадок форума, – пояснила Елена Кашкарова.

Программой форума «Семья» в 2023 году, помимо образовательных секций, предусмотрены и развлекательные формы общения: мастер-классы для детей и взрослых, интерактивные и игровые площадки, шоу-программа. Будет организована тематическая фотозона и работа профессиональных фотографов, которые будут вести репортажную съемку в течение всего форума, а фотоотчет выложат позднее в свободном доступе.

– Обращаем внимание всех, кто планирует принять участие в работе форума «Семья», что онлайн-трансляции мероприятия в этом году не будет, поэтому, если вы хотите послушать выступления спикеров, задать им вопросы, получить индивидуальные консультации профильных специалистов, то сделать это можно только вживую, придя в технопарк 14 мая. Мы начинаем работу в 10 часов. Изучайте подробную программу, регистрируйтесь и приходите всей семьей! – подчеркнула организатор форума «Семья», руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Напоминаем, что форум «Семья» пройдет 14 мая с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142). Вход свободный.

Ознакомиться с программой образовательных площадок и временем работы секций форума можно на сайте для тюменских родителей «Детки!».

Подробная информация о консультантах форума «Семья-2023» здесь.

Предварительная регистрация на форум онлайн.

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21-й канал кабельного телевидения).