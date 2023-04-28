Жители Тюмени 27 апреля заметили в центре города сотни военных и патриотическую музыку

С улицы доносились музыка и выкрики «Служу России». Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Накануне днем в областном центре, вблизи площади 400-летия Тюмени, состоялась репетиция выпускного ТВВИКУ. Сотни военных маршировали и отрабатывали строевые команды. На место репетиции курсантов привезли несколько автобусов, туда же доставили оркестр.

Выпускники военного вуза сначала отрепетировали плац-парад, а потом выстроились в коробки, пишут очевидцы в социальных сетях.

С улицы доносились музыка и выкрики «служу России», на место мероприятия пришли десятки человек, всем хотелось посмотреть на курсантов в красивой форме.

Напомним, что сам выпускной пройдет на площади 400-летия Тюмени в предстоящую субботу, 29 апреля 2023 года. Из-за прохода военных транспортное движение в городе 25 и 27 апреля на время репетиции вручения диплома ограничили.