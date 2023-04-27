Энергетики завершили подготовку электросетей к периоду половодья

Фото: Михаил Перминов.

Специалисты «Россети Тюмень» подготовили электросетевое хозяйство трех регионов к работе в период половодья, завершив ряд специальных мероприятий.

В настоящее время под особым контролем находятся почти 13 тысяч опор линий электропередачи и 27 высоковольтных центров питания, расположенных в зонах повышенного риска подтопления. На объектах подготовили дренажные устройства и передвижные насосы, сотрудников обеспечили схемами заездов в предполагаемые зоны затопления с учетом вероятных разливов рек.

Немаловажно и то, что у энергокомпании налажено сотрудничество с региональными управлениями МЧС России, органами власти и Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Так, по данным Росгидромета, в Тюменской области уровень паводка будет ниже на 0,4 – 0,6 м, а в ХМАО и ЯНАО – около нормы.

Эксперты прогнозируют паводковую ситуацию в Тюменской области как умеренную, без рисков повышения уровня воды в реках до критических значений.

Надежность электроснабжения потребителей в паводковый период обеспечивают 1 100 специалистов и 614 единиц техники, в том числе 42 плавательных средства и 9 вертолетов.