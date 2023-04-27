Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 13:09

Тюменцам запретили выходить в лес у военного полигона в Ишиме из-за неразорвавшихся снарядов

Жителей попросили соблюдать меры безопасности
Серафима Краснова
Жителей попросили соблюдать меры безопасности.

Жителей попросили соблюдать меры безопасности.

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцам запретили выходить в лес в районе военной части 14330 города Ишима из-за неразорвавшихся снарядов. Такое заявление сделали в администрации Ишимского района сегодня, 27 апреля 2023 года.

— Уважаемые жители Ишимского района! Выход в лес в районе полигона военной части 14330 (г. Ишим Тюменская обл.) запрещен вследствие возможно имеющихся неразорвавшихся снарядов. Просим вас соблюдать меры безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Напомним, в Тюмени школу № 30 на Московском тракте эвакуировали, а учеников отпустили домой.