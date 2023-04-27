Тюменцам запретили выходить в лес у военного полигона в Ишиме из-за неразорвавшихся снарядов

Жителей попросили соблюдать меры безопасности. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменцам запретили выходить в лес в районе военной части 14330 города Ишима из-за неразорвавшихся снарядов. Такое заявление сделали в администрации Ишимского района сегодня, 27 апреля 2023 года.

— Уважаемые жители Ишимского района! Выход в лес в районе полигона военной части 14330 (г. Ишим Тюменская обл.) запрещен вследствие возможно имеющихся неразорвавшихся снарядов. Просим вас соблюдать меры безопасности, — говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Напомним, в Тюмени школу № 30 на Московском тракте эвакуировали, а учеников отпустили домой.