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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 1:00

Гроза в Тюменской области 28 апреля 2023 года сменится мокрым снегом

Температура воздуха ночью в регионе составит +3...+6 градусов Цельсия
Серафима Краснова
Температура ночью в регионе составит +3...+6 градусов Цельсия.

Температура ночью в регионе составит +3...+6 градусов Цельсия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Синоптики сообщили о прогнозе погоды в Тюмени и области на ближайшие сутки. По данным метеорологов, сегодня, 28 апреля, в городе прогнозируются осадки различной интенсивности. В первой половине дня температура воздуха составит +4…+9 градусов Цельсия, днем столбик термометра поднимется до +15 градусов.

В крайних северных районах Тюменской области днем синоптики прогнозируют туман и грозу, а также порывистый ветер до 17 метров в секунду.

После грозы тюменцев ожидают осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью в регионе упадет до +3...+6 градусов Цельсия. В отдельных районах возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.