В Тюмени стоимость аренды загородного жилья выросла на 7,4%, побив пандемийный рекорд

Средняя стоимость аренды загородного жилья за 4 месяца в 2023 году выросла на 5,8%. Фото: Архив "КП"

В Тюменской области стремительно дорожает загородная недвижимость. К лету в регионе поднимается спрос на аренду коттеджей и загородных домов. Рынок проанализировали специалисты по продаже квартир. Сезонный спрос по сравнению с 2022 годом в этом сегменте рынка увеличился на 18%.

Средняя стоимость аренды загородного жилья за 4 месяца 2023 года выросла на 5,8%. Сейчас арендовать дом в области можно за 41 тысячу рублей и выше. С апреля 2022 года загородная недвижимость подорожала на 7,4%.

Добавим, что по росту цены аренды Тюменская область занимает 23-е место среди других субъектов России.

Напомним, что риелтор в беседе с «КП»-Тюмень» рассказал, почему загородная недвижимость так привлекает жителей.