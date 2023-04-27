В Тюмени трое полицейских доблестно бросились в пламя и спасли мальчика из горящей квартиры на улице Широтной

Пострадавшие в пожаре были госпитализированы в больницу. Фото: Пресс-служба МВД России

В Тюмени полицейские патрульно-постовой службы вытащили ребенка из горящей квартиры в доме на Широтной. Лейтенант полиции Егор Конев и старшина полиции Абай Шагенов, а также старший сержант полиции Игорь Власов были в патруле, когда им поступило сообщение о возгорании.

Правоохранители незамедлительно подоспели к месту трагедии. В квартире находилась пенсионерка с двумя внуками.

– В окне были видны дым и пламя. Полицейские бросились на помощь. Абай Шагенов разбил окно в соседней комнате. Через проем Игорь Власов и Егор Конев зашли в задымленную квартиру. Егор Конев, закрыв лицо мокрой тканью, прополз под пеленой дыма и в конце комнаты увидел лежащего на диване ребенка, который был без сознания, – сообщили в пресс-службе УМВД России.

Сотрудник полиции взял ребенка на руки и через окно передал его коллеге, тот доставил малыша врачам. Позже спасатели нашли у входной двери женщину без сознания. Другой внук в момент трагедии находился у соседей.

Пострадавшие в пожаре были госпитализированы в больницу.