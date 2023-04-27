На мясоперерабатывающем заводе в Тюменской области слесарю отрезало часть руки во время ремонта оборудования

Его госпитализировали в больницу поселка Голышманово. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сотрудник сельхозпредприятия получил тяжелую травму руки во время проверки оборудования. Трагедия произошла 14 марта 2023 года в 19:10 на территории компании ООО «РУСКОМ», в цехе разделки бройлеров. По данным Гострудинспекции Тюменской области, слесарь-наладчик получил задание от руководства осмотреть и настроить оборудование.

– Слесарь-наладчик направился в сторону участка отреза голени/бедра, чтобы проверить ремень. Подошел сзади, подлез под трос аварийной остановки, решил поправить ремень. Правую руку работника зажало зажимом и протянуло в сторону первого дискового ножа, который отрезал кисть правой руки работника, – рассказали в пресс-службе инспекции.

Напарник слесаря успел нажать аварийную кнопку и попытался оказать первую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу поселка Голышманово. Он получил травматическую ампутацию правого предплечья.

Специалисты установили причину несчастного случая на заводе. Выяснилось, что человек лишился руки из-за неудовлетворительной организации производства работ. Руководство не обеспечило контроль за выполнением персоналом внутренних правил. Мужчина не отключил все виды энергии.

Компанию ООО «РУСКОМ» привлекли к административной ответственности.