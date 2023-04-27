В Тюмени депутаты хотят установить ограничения на ночной шум для дачников

Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан. Фото: Татьяна Коркина

Тюменские парламентарии внесли в областную думу поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В случае их принятия ограничения на ночной шум могут распространиться и на дачников. Инициаторами поправок стала партия ЛДПР. Пока садовые территории и дачные участки не попадают в перечень территорий, где запрещено шуметь в определенные часы.

«Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан, проживающих только в многоквартирных домах и домах, расположенных в жилых зонах. С каждым годом всё больше и больше жителей, имеющих дачные участки, стремятся построить на них дом для круглогодичного проживания», – указано в проекте документа.

Согласно новым поправкам, дачникам будет запрещено шуметь с 22:00 до 8:00 в будние дни, а также в выходные с 22:00 до 9:00.