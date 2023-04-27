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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:06

В Тюмени депутаты хотят установить ограничения на ночной шум для дачников

Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан
Серафима Краснова
Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан.

Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменские парламентарии внесли в областную думу поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». В случае их принятия ограничения на ночной шум могут распространиться и на дачников. Инициаторами поправок стала партия ЛДПР. Пока садовые территории и дачные участки не попадают в перечень территорий, где запрещено шуметь в определенные часы.

«Действующий закон устанавливает защиту покоя граждан, проживающих только в многоквартирных домах и домах, расположенных в жилых зонах. С каждым годом всё больше и больше жителей, имеющих дачные участки, стремятся построить на них дом для круглогодичного проживания», – указано в проекте документа.

Согласно новым поправкам, дачникам будет запрещено шуметь с 22:00 до 8:00 в будние дни, а также в выходные с 22:00 до 9:00.