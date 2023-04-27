Тюменцев предупредили о предстоящей непогоде 28 апреля 2023 года

Порывы ветра в регионе усилятся до 20 метров в секунду. Фото: Архив "КП"

В тюменском правительстве предупредили жителей об изменении погодных условий в регионе в худшую сторону. По данным информационного центра правительства Тюменской области, в городе ожидаются осадки в виде дождя в пятницу, 28 апреля.

Кроме того, порывы ветра в регионе усилятся до 20 метров в секунду, а столбики термометров опустятся до +9…+14 градусов Цельсия. Местами в Тюменской области похолодает до +4 градусов.

Напомним, что тюменцам обещают по-настоящему жаркие майские праздники. В регионе с 6 по 9 мая 2023 года потеплеет до +30 градусов Цельсия.