В Тюмени школу № 30 на Московском тракте эвакуировали, а учеников отпустили домой

В Росгвардию и МЧС вызов о происшествии в школе не поступал. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени эвакуировали среднюю общеобразовательную школу № 30 имени Ф. Е. Федорова на Московском тракте. Детей вывели на улицу, а потом отпустили с уроков. К школе подъехал наряд полиции, сейчас они дежурят возле образовательного учреждения, рассказал редакции «КП»-Тюмень» собственный источник информации.

– На уроке включилась пожарная сигнализация. Начали эвакуировать всю школу, все вышли на улицу, долго стояли на территории школы, потом всех начали выводить в парк, в Комсомольский сквер. По одному человеку запускали в школу, чтобы забрать куртки и сумки. Через час-полтора всех учеников отпустили домой. Всю школу отпустили, – сообщил источник, знающий ситуацию изнутри.

В СМИ, со ссылкой на руководство образовательного учреждения, писали, что эвакуация учеников была учебной, а уроки проходят в стандартном режиме. В Росгвардию и МЧС вызов о происшествии в школе не поступал.

Редакция «КП»-Тюмень» ждет официальный комментарий от пресс-службы УМВД России по Тюменской области.