Парковка в центре Тюмени станет бесплатной на все майские праздники с 29 апреля

Платная зона парковки охватывает почти весь центр города. Фото: Татьяна Коркина

Парковочное пространство на майские праздники в Тюмени будет работать в бесплатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. На выходные, с 29 по 30 апреля, а также 1 и с 6 по 9 мая 2023 года все тюменские паркинги, включая многоуровневую парковку перейдут на бесплатный режим работы.

Жителям напомнили, что платная зона парковки охватывает следующие улицы: от Герцена до Осипенко, включая берег Туры, Орджоникидзе и Профсоюзную. Почти вся улица Республики перешла на платное парковочное пространство.

Отметим, в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта попросили автомобилистов парковаться без нарушений, а также не препятствовать движению транспорта и пешеходов.