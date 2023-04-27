В Тюменской области в марте от 1,4% до 20% подорожали медикаменты и овощи

За март 2023 года цены и тарифы на потребительские товары выросли в среднем на 0,3%. Фото: Татьяна Коркина

В марте 2023 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря 2022 года в Тюменской области выросли в среднем на 0,3%. В частности, стремительнее всего дорожали непродовольственные товары. В их числе медицинские препараты (+1,4%), табачные изделия (+1%) и дизельное топливо (+0,1%). Рынок проанализировали специалисты Тюменьстата.

Среди продуктов питания более всего подорожали овощи (+19%), рыба (+4,6%) и мясо птицы (+3,5%).

– Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 2,9%, кондитерские изделия – на 1,1% и другие. Рост цен на яйца куриные, масло сливочное не превысил 1%. Повышение цен на алкогольные напитки составило 1,0%, – уточнили статистики.

Добавим, что к концу марта 2023 года увеличилась стоимость путевок за границу (+32%), а также подорожали медицинские и юридические услуги.